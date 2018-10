(ANSA) – ROMA, 7 OTT – “Gli eco-pascoli (il pascolo di animali come capre e pecore nei parchi di periferia anche in funzione ‘tosaerba’, ndr) sono una realtà che funziona e che funzionerà anche a Roma”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione della seconda visita al villaggio Coldiretti a Circo Massimo. La prima cittadina rivolgendosi a Coldiretti ha giudicato positivamente “la possibilità di collaborare con il vostro mondo per la pulizia dei parchi e per creare sinergie che fanno bene alla città” e ha aperto sugli ‘agroasili’, un nuovo modello di asilo nidi a contatto con la natura e la terra, anche grazie a laboratori sensoriali:” L’idea ci è piaciuta perché è una proposta molto interessante – ha detto – . Ci iniziamo a lavorare. Abbiamo avviato anche un progetto per creare nelle scuole spazi per consentire ai bambini di coltivare un piccolo orto”. “Stiamo chiudendo un progetto affinché le aziende agricole della cintura romana possano lavorare anche un piccolo quantitativo di umido per fare compost”, ha aggiunto Raggi.