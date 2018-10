(ANSA) – POTENZA, 7 OTT – “Se i lucani, in tutti questi anni, si sono sentiti traditi sulle estrazioni petrolifere, alle prossime elezioni regionali potranno scegliere quale presidente dovrà ricontrattare tutto il sistema e per questo noi crediamo molto nel fatto che dopo un Governo del cambiamento a livello nazionale ci possa essere un Governo del cambiamento in Basilicata”. Lo ha detto, a Potenza, il vicepremier Luigi Di Maio, che oggi partecipa a iniziative a sostegno del candidato M5S Antonio Mattia.