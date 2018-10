(ANSA) – MILANO, 07 OTT – “Ora è presto per avere una percezione degli errori, per questo diciamo: fermatevi prima che sia troppo tardi, perché il prezzo lo pagheranno i cittadini italiani”. Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, arrivando alla convention di Forza Italia #IdeeItalia in corso a Milano, è tornato a parlare della manovra economica. A chi gli ha chiesto se queste parole siano una sorta di ‘ultimatum’ rivolto alla Lega, Tajani ha risposto: “nell’interesse degli italiani, fermatevi perché è in pericolo l’intera economia nazionale. A parte la Grecia, siamo il Paese meno credibile dal punto di vista degli investitori. Fermatevi finché siete in tempo, è in ballo l’ interesse di ogni cittadino italiano”, ha concluso.