(ANSA) – FIUMICINO, 7 OTT – Festosa accoglienza nell’aeroporto di Fiumicino, con tricolori, striscioni e fiori, per la rappresentativa italiana che si è laureata Campione del mondo ai Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle in corso a La Vendee, in Francia, dove in lizza ci sono una quindicina di Nazioni. A rappresentare nella categoria Piccoli gruppi, con 12 atleti in gara, la Federazione Italiana Sport Rotellistici, il Roma Roller Team che ha conquistato il titolo iridato. Gli atleti del Roma Roller Team, 10 donne e due uomini, sono stati festeggiati calorosamente nello scalo romano, al loro rientro via Parigi, da familiari ed amici. A convincere le giurie il programma della formazione della capitale, che si allena all’Eur-Tre Fontane, con atleti uomini e donne che spaziano dai 20 ai 28 anni, che ha saputo descrivere la figura del grande maestro e artista universale Leonardo Da Vinci attraverso la storia delle sue scoperte e delle sue macchine.