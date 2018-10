(ANSA) – NEW YORK, 7 OTT – Una petizione per chiedere l’impeachment di Brett Kavanaugh ha già raccolto 130.225 firme. L’impeachment è chiesto sulla base delle credibili accuse di molestie sessuali avanzate da Christine Ford, ma anche perché Kavanaugh – secondo i firmatari – ha mentito sotto giuramento. La petizione chiede alla camera di agire e Nancy Pelosi, la leader dei democratici alla Camera, e’ pronta a farlo. Pelosi si è già impegnata ad avere accesso al rapporto supplementare dell’Fbi su Kavanaugh e alle comunicazioni fra l’Fbi, la Casa Bianca e la commissione giustizia del Senato. E’ altamente improbabile che Kavanaugh diventi il primo giudice della Corte Suprema a essere rimosso: nel 1804 il giudice Samuel Chase era stato messo in stato di accusa ma assolto dal Senato e rimasto alla Corte Suprema.