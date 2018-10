(ANSA) – GENOVA, 7 OTT – Grande amarezza per l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, dopo la sconfitta interna: “Il Parma è una squadra con qualità importanti e può contare davanti su giocatori molto veloci. Dopo il palo di Piatek c’era la sensazione di una partita che sarebbe stata molto tosta. Se il Genoa non è concentrato e umile per tutta la partita, rischia di soffrire ed è stato così. Dopo sette partite abbiamo 12 punti, abbiamo realizzato molti gol e ne abbiamo subiti tanti: non dimentichiamo che giochiamo con tre attaccanti e quindi può capitare di non avere il giusto equilibrio. Peccato per la sconfitta, ma ho visto una squadra che ha dimostrato lo spirito giusto, cercando di mettere in difficoltà il Parma fino alla fine”.