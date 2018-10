(ANSA) – BERGAMO, 7 OTT – La Sampdoria si issa ai piani alti per spingere l’Atalanta giù dal trono delle sorprese e il suo allenatore Marco Giampaolo è in vena di paragoni con l’avversario sconfitto: “L’obiettivo è mettere un mattoncino sopra l’altro: abbiamo fuori una decina di Nazionali, sono esperienze che aiutano a crescere tutta la squadra, perché i giocatori imparano a migliorarsi. E’ lo stesso percorso dei nerazzurri negli ultimi due anni: risultati e qualità”, le sue parole. “La classifica attuale non conta nulla – osserva l’allenatore della Samp – ma c’è una sosta e ce la saremmo presa com’è anche se avessimo perso. La vittoria è pesante, perché reputo l’avversario molto forte, non è facile tornare da Bergamo con un risultato positivo. La partita è stata sofferta contro una squadra fisica e sagomata nell’uno contro uno”.