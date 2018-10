(ANSAmed) – TUNISI, 07 OTT – Rimpasto per il governo guidato da Fayez Al Sarraj. Il Consiglio Presidenziale del governo di accordo nazionale libico, ha emesso due provvedimenti in cui vengono nominati Fathi Ali Pashaga nuovo ministro dell’Interno, Ali Al-Issawi, ministro dell’Economia, Faraj Boumtari, ministro delle Finanze e Bashir Al-Qantari ministro dello Sport e della gioventù. Lo rende noto lo stesso governo di accordo nazionale sulla propria pagina facebook. La missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) “augura ai neo-ministri il successo nei loro nuovi ruoli. L’Onu è infatti pronta a sostenerli per implementare le nuove disposizioni in materia di sicurezza a Tripoli, portando avanti le necessarie riforme economiche e unificando le istituzioni nazionali della Libia”, si legge in un messaggio dell’Unsmil su twitter.