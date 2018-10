(ANSA) – ROMA, 7 OTT – “Sono più sereno, ho la fiducia del mister ma soprattutto dei miei compagni e io cerco di ricambiarla sempre in campo con sacrificio e cercando di fare gol”. Così l’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, dopo la sue rete al Sassuolo. “La fiducia – spiega poi – l’ho sempre avuta però Ancelotti mi ha messo un po’ più vicino alla porta facendomi risparmiare un po’ di fatica in fase difensiva, mi ha chiesto di essere preciso e cattivo in fase di conclusione” “Ora sono più spensierato – aggiunge l’azzurro – e poi sono contento che faccio gol perché i tifosi si aspettano sempre tanto da me e spero di ricambiarli sempre con un gol. Sto vivendo un bel periodo e spero di continuare così ma soprattutto che il Napoli possa arrivare fino in fondo in tutte le competizioni”. Sull’ipotesi che Allan possa arrivare in Nazionale, Insigne commenta: “Sono contento perché se lo possiamo “acquistare”, se così si può dire, perché è un grande giocatore”.