(ANSA) – NAPOLI, 7 OTT – “La Juventus? Non facciamo la corsa su nessuno, proviamo a restare aggrappati, ma pensiamo a migliorare le nostre prestazioni per essere competitivi fino alla fine”. Carlo Ancelotti non guarda ai sei punti di distacco dai bianconeri al termine della vittoria sul Sassuolo, ma ai passi avanti del suo Napoli che chiude al meglio la settimana della vittoria sul Liverpool prima della sosta. “Una vittoria che dimostra maturità – spiega Ancelotti – perché non siamo riusciti a fare il 2-0, ma abbiamo gestito bene. Nella ripresa c’è stata un po’ di difficoltà in più, perché il Sassuolo gioca bene ma abbiamo creato molti pericoli, facendo la pressione alta. Dovevamo andare prima sul 2-0, ma va bene così”.