(ANSA) – SAN PAOLO, 8 OTT – Il secondo turno delle elezioni presidenziali rappresenta “una opportunità inestimabile” di “unire le forze democratiche” del Brasile per una sfida elettorale nella quale sono “in gioco i nostri valori”. Con questo appello a favore di un “progetto amplio e profondamente democratico”, Fernando Haddad ha reagito oggi ai risultati del primo turno delle elezioni, in base ai quali il candidato del Partito dei Lavoratori (Pt) affronterà Jair Bolsonaro (estrema destra) nel ballottaggio del 28 ottobre. In una breve dichiarazione ai suoi militanti in un albergo di San Paolo, Haddad – che ha ottenuto il 28% dei voti, contro il 46% di Bolsonaro – ha ringraziato l’ex presidente Lula da Silva per il suo appoggio e ha detto che si è già messo in contatto con altri candidati della sinistra e del centrosinistra – il laburista Ciro Gome, l’ambientalista Marina Silva e Guilherme Boulous (estrema sinistra)- per preparare la campagna per il ballottaggio.(ANSA).