(ANSA) – ROMA, 8 OTT – Buone notizie per il tennis italiano dalla nuova classifica mondiale pubblicata oggi dall’Atp, dominata ancora dallo spagnolo Rafa Nadal: il campione ligure Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri, conservando la 13ma posizione ed eguagliando ancora il suo best ranking conquistato la prima volta il 31 marzo. Alle spalle di Fognini guadagna una posizione Marco Cecchinato, che risale al numero 21 e anche lui eguaglia il suo “best” ottenuto per la prima volta il 6 agosto scorso; perde invece una posizione Andreas Seppi, che va al numero 47. Guadagnano quattro posti Matteo Berrettini, che risale al numero 54, e tre Lorenzo Sonego, ora numero 86. La top-ten mondiale sempre guidata da Nadal, segnala una sola variazione rispetto all’ultima classifica, cioè lo scambio di poltrona tra il sudafricano Anferson, che sale in 8/a posizione, e il bulgaro Dimitrov che scende alla 9/a. Nadal, alla sua 16esima settimana di regno (la 193esima in carriera) precede lo svizzero Federer e il serbo Djokovic. (ANSA).