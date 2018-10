(ANSA) – PECHINO, 8 OTT – Meng Hongwei, dimessosi ieri dalla presidenza dell’Interpol, è ufficialmente indagato in Cina per aver “intascato tangenti” e per essere sospettato di “aver violato le leggi”. Lo annuncia una nota del ministero di Pubblica sicurezza di cui Meng era vice ministro dal 2004.