(ANSA) – PECHINO, 8 OTT – Il presidente cinese Xi Jinping visiterà presto la Corea del Nord, mentre il leader Kim Jong-un compirà la sua prima missione in Russia: sono le valutazioni del presidente sudcoreano Moon Jae-in, fatte in una riunione di gabinetto all’indomani della visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo che gettato le basi per un secondo vertice tra Kim e il presidente americano Donald Trump. “Separatamente dal secondo summit Usa-Corea del Nord, il viaggio del presidente Kim in Russia e la visita del presidente cinese Xi Jinping in Corea del Nord si ritiene debbano tenersi”, ha detto Moon nel resoconto dell’agenzia Yonhap. “Anche la possibilità di un summit Corea Nord-Giappone resta aperta”.