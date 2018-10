(ANSA) – ROMA, 8 OTT – “Domani, martedì 9 ottobre, gli iscritti al MoVimento 5 Stelle residenti in Piemonte e abilitati a votare su Rousseau (si ricorda che da Statuto possono votare gli iscritti entro il 22 giugno 2018 con documento certificato), saranno chiamati a votare per scegliere i candidati che formeranno la lista del MoVimento 5 Stelle per la Regione Piemonte. Ogni iscritto avrà a disposizione 3 preferenze e potrà vedere solo i candidati della sua provincia, e cliccando sul nome di ogni candidato visualizzarne il profilo. I 10 candidati più votati, garantendo la rappresentanza di almeno uno per provincia, potranno avanzare la candidatura a Presidente. La votazione sarà attiva su Rousseau nella giornata di domani, dalle ore 10 alle 19”. E’ quanto si legge sul “Blog delle stelle” del M5S.