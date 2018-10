(ANSA) – BOLOGNA, 8 OTT – Niente nazionale per Lukasz Skorupski. Il portiere del Bologna non ha risposto alla convocazione della sua Polonia e rimarrà a lavorare a Casteldebole nel corso della sosta di campionato: colpa di una botta rimediata all’avambraccio sinistro sabato a Cagliari. La decisione del giocatore è maturata in accordo con lo staff medico della nazionale.