(ANSA) – LAMEZIA TERME (CATANZARO), 8 OTT – “Sono qui, nel Sud più profondo, per raccogliere il grido che si è alzato, ancora una volta, dal Paese reale: il lamento dei territori che stanno pagando a caro prezzo le tante, troppe stagioni di incuria e di abbandono sul piano del dissesto idrogeologico e della messa in sicurezza della rete infrastrutturale”. Lo ha detto a Lamezia Terme il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. “La Calabria, a me cara perché custodisce le mie radici familiari – ha aggiunto – è una terra che ha un estremo bisogno di ascolto e di vicinanza da parte delle istituzioni”.