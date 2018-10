(ANSA) – ROMA, 8 OTT – Sulla vicenda del suo concorso universitario il premier “dà una spiegazione plausibile”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, a Radio Capital. Secondo Cantone nella lettera inviata a “Repubblica”, Conte “dice cose chiare e condivisibili. Abbiamo provato a spiegare che non basta l’esistenza di un rapporto fra maestro e discente, c’è bisogno di una comunione di interessi economici. Il fatto che un soggetto possa scrivere un libro insieme o si trovi a essere codifensore in un procedimento non integra di per sé gli estremi della comunione di interessi”.