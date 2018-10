(ANSA) – ROMA, 8 OTT – “Mi auguro che la mia carriera non sia finita”. Giampiero Ventura si sente ancora allenatore al 100% e lo ha raccontato ospite di ‘Pressing’ su Canale 5. “Non posso pensare che due sconfitte cancellino 35 anni della mia vita – ha detto l’ex ct, esonerato dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia -. Non posso pensare che attenuino la mia grande voglia di tornare in campo per dare risposte, ho delle scariche di adrenalina pazzesche. Ho ricevuto delle proposte, adesso vediamo. Ho fatto un’estate lunga e preferisco non ripetere questa esperienza”. Dopo la mancata qualificazione nei playoff con la Svezia “mi sono dato un’infinità di colpe personali. Le colpe sono state anche di aver accettato delle situazioni che ritenevo inaccettabili. Ad esempio, quando sono stato delegittimato, nel momento in cui sono stato nominato nuovo ct”. E ancora: “Ho accettato la Nazionale per amore della maglia azzurra, ho rifiutato altre offerte di società di prima fascia. Non rifarei assolutamente questa scelta”.