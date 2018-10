(ANSA) – ROMA, 8 OTT – Settima vittoria di fila per le azzurre della pallavolo ai mondiali in corso in Giappone. L’Italia ha battuto la Thailandia 3-0 (25-15, 25-12, 25-15) e, leader della classifica, vede sempre più vicina la final six della rassegna iridata.