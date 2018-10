(ANSA) – FIRENZE, 08 OTT – Primo giorno di raduno a Coverciano e prime defezioni per l’Italia di Roberto Mancini: i giocatori del Milan Alessio Romagnoli e Patrick Cutrone e l’esterno dell’Inter Danilo D’Ambrosio tornano a casa per problemi fisici e in giornata, dopo gli esami, lasceranno Coverciano. Il primo ha saltato ieri la gara con il Chievo per un infortunio ai flessori riportato durante la rifinitura, l’attaccante rossonero è alle prese da tempo con qualche acciacco e l’interista per lo stesso motivo non è stato schierato ieri contro la Spal. Il ct azzurro sta valutando se convocare eventuali sostituti e tra i nomi che circolano c’è quello del centrale della Sampdoria Tonelli.