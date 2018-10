(ANSA) – ROMA, 8 OTT – “Sono tanti. In circa cento anni, tra il 1876 e il 1975, sono emigrati dall’Italia quasi 26 milioni di Italiani. Si tratta davvero di una nazione fuori dalla nazione. Parliamo dei figli lontani, ai quali dalla madre Patria si guarda con ammirazione e con affetto particolari”. Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un video messaggio In occasione della prima puntata della trasmissione quotidiana “L’Italia con noi”, in onda da oggi sul canale Rai Italia e in streaming su Rai Play.