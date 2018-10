(ANSA) – SAVONA, 8 OTT – Una lapide in memoria di tutti i caduti delle Forze Armate durante la Seconda Guerra Mondiale sulla quale, tra Alpini e Carabinieri, sono comparse anche le Camicie Nere. Accade a Savona, dove la lapide è stata presentata sabato mattina all’interno del cimitero cittadino. Quella lapide, con un’altra che elenca i vari teatri di guerra, è stata voluta dall’Opera Nazionale Caduti Senza Croce per integrare un piccolo complesso monumentale già esistente e dedicato alla memoria dei militari caduti o dispersi le cui spoglie non sono mai rientrate in Italia. La cerimonia di scopertura si è tenuta sabato mattina alla presenza delle autorità, tra cui il prefetto Antonio Cananà e il sindaco Ilaria Caprioglio. L’inclusione nell’elenco delle Camicie Nere ha scatenato la reazione del mondo antifascista e delle forze politiche di centrosinistra. Il Pd ha annunciato un’interpellanza per capire chi ha stilato l’elenco e chiedere la rimozione delle Camicie Nere. Intanto qualcuno ha già provveduto coprendo la scritta.