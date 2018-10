(ANSA) – FIRENZE, 8 OTT – “Serve più pazienza, ma questa è una parola che in Italia e nel calcio non esiste: abbiamo intrapreso una strada non semplice, siamo ancora in ballo in Nations League ma il nostro obiettivo è qualificarci per l’Europeo”. Così Roberto Mancini nel primo giorno di raduno a Coverciano per preparare l’amichevole con l’Ucraina, mercoledì a Genova, e la trasferta di domenica in Polonia valida per la Nations League. “Le critiche ricevute dopo le prime due partite? Leggo poco i giornali, anche 20 anni fa sulla Nazionale si scrivevano le stesse cose – ha replicato il Ct azzurro – Abbiamo comunque giocatori di qualità e stiamo impostando un lavoro tutto nuovo che sono sicuro ci porterà a fare bene”.