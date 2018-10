(ANSA) – FIRENZE, 8 OTT – “Le esclusioni di Belotti e Balotelli sono dovute a valutazioni tecniche, non stanno attraversando un momento di forma straordinario, ma fanno parte del gruppo e le porte restano aperte per tutti”. Lo ha detto Roberto Mancini per spiegare la mancata convocazione del centravanti del Torino e dell’attaccante del Nizza. “Belotti sarà deluso ma ho preferito che restasse fuori per riposare e lavorare, come lui e altri saranno al 100% torneranno, non c’è preclusione per nessuno” ha ribadito il Ct.