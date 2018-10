(ANSA) – ROMA, 8 OTT – Primo turno passato agevolmente per i tennisti azzurri Marco Cecchinato e Andres Seppi al “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Il 25enne di Palermo, numero 21 Atp ha battuto in rimonta per 6-7(4) 6-4 7-6(2) il francese Simon 31). Mercoledì al secondo turno troverà dall’altra parte della rete il vincente del match di domani tra il polacco Hurkacz (39) e il coreano Chung (26). Seppi (47) ha invece liquidato con un doppio 6-4 l’altro francese Adrian Mannarino (46) e mercoledì affronterà il vincente tra il serbo Krajinovic (35) e il britannico Edmund (14). Assente per infortunio Rafa Nadal, numero 1 del mondo, finalista nel 2017, la prima testa di serie è lo svizzero Roger Federer (2) e campione in carica (vincitore anche nel 2014), seguito dal serbo Novak Djokovic (tre volte a segno in questo torneo: 2015, 2013 e 2012), numero 3 del ranking.