(ANSA) – ROMA, 8 OTT – Era scomparsa da 24 ore da casa ed è stata trovata morta stamani in un canale di bonifica a Fiumicino, vicino a Roma. Il corpo presenta una ferita sulla nuca e, al momento, gli investigatori non escludono nulla sull’origine del decesso della donna, dalla caduta alla morte accidentale. A dare l’allarme, intorno alle 9, due operatori del Consorzio di bonifica. Per il recupero del corpo hanno operato vigili del fuoco, sommozzatori, vigili urbani e personale e mezzi del 118. La donna, Maria Tanina Momilia, aveva 39 anni ed era madre di due figli. I familiari per cercarla si erano anche rivolti alla trasmissione Chi l’ha visto. Il marito aveva lanciato anche un appello sui social dopo averne denunciato la scomparsa. Il cadavere era riverso a faccia in giù in un canale di bonifica ad Isola Sacra (Fiumicino).Dell’indagine, per cui non viene esclusa nessuna ipotesi, se ne occupano ora i carabinieri, che dovranno ricostruire se possibile gli ultimi movimenti della donna e raccogliere eventuali testimonianze.