(ANSA) – ROMA, 8 OTT – Partenza da Bologna l’11 maggio 2019, arrivo nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica. Il 102/o Giro d’Italia di ciclismo ha ancora poco da svelare, perché della corsa rosa si sa già abbastanza, se non tutto: i pezzi mancanti, tuttavia, verranno aggiunti il 31 ottobre, a Milano. Quel giorno si conoscerà ogni dettaglio delle 21 tappe che compongono l’affascinante viaggio fra i luoghi più suggestivi della Penisola. Una favola che ogni anno si rinnova e che rappresenta il vero anello di congiunzione fra gli aspetti storici e la sfida sportiva. La presentazione del Giro che verrà è in programma negli studi Rai della trasmissione ‘Che tempo che fa’, via Mecenate 76, a partire dalle 16,45.