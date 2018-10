(ANSA) – GENOVA, 8 OTT – “Oggi è stata una giornata stupenda, dove sono tornato in campo. Sono molto felice. Devo ringraziare il presidente Gozzi che mi ha dato questa opportunità: ho fatto questa scelta di tornare ad allenarmi e lo ringrazio. E’ una scommessa che ho fatto per i miei figli e mia moglie”. Lo ha detto Antonio Cassano, ospite di SkySport, al termine del primo allenamento con l’Entella. “Basta cassanate, sono cresciuto, e non voglio dare delusioni a loro” ha aggiunto.