(ANSA) – CHIAVARI (GENOVA), 8 OTT – “Mancini non può fare miracoli, mancano quei calciatori che c’erano invece 15 anni fa. Quando giocavo io, i cinque attaccanti erano Totti, Cassano, Del Piero, Vieri e Inzaghi, e non chiamavano gente come Chiesa, Montella, Di Natale, Di Vaio, Miccoli, Toni oppure Gilardino”. Lo ha detto Antonio Cassano rispondendo a una domanda sulla Nazionale azzurra nella conferenza stampa subito dopo il primo allenamento con la maglia dell’Entella: “Invece oggi fai due presenze e un gol e subito parlano di una convocazione. Si fanno tanti discorsi ma i risultati non arrivano e la Nazionale è sempre più giù nel ranking mondiale. Questo è il momento tragico del calcio italiano, non ci sono giocatori forti”. Riguardo alla serie A: “La qualità è bassa, potrei fare ancora la mia figura. Ci sono pochi campioni a parte la Juve che fa un campionato a sé con una squadra clamorosa”.