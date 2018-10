(ANSA) – ROMA, 8 OTT – Domani il Tar del Lazio esaminerà il ricorso presentato dalla Lega di B e dalla Figc contro la sentenza del mese scorso del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che deliberando sul caso-Cesena avrebbe virtualmente riammesso in serie B la Virtus Entella. La Lega di B, alla vigilia dell’udienza, ha diffuso una nota, esprimendo “fiducia che la giustizia amministrativa – in un momento in cui, la giustizia sportiva è condizionata da frizioni interne all’istituzione – metta fine a questa sconcertante situazione nata dalla decisione del Collegio, arrivata un mese dopo rispetto alla giustizia endofederale e a campionato già iniziato, ponendosi tra l’altro in contrasto con le direttive che non consentono la revisione di risultati già omologati”.