(ANSA) – RIETI, 8 OTT – “Non so se siamo favoriti. In questi anni abbiamo lavorato tanto e disputato due finali. Nelle ultime quattro stagioni abbiamo ottenuto grandi risultati e ci siamo meritati considerazione”. Così il ds della Juventus, Fabio Paratici, parlando della Champions League nel corso del proprio intervento al premio Scopigno di Rieti. “Cercheremo di fare meglio – ha detto ancora -, cioè vincere, ma non dipende soltanto dalla nostra programmazione”.