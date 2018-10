(ANSA) – RIETI, 8 OTT – “Milinkovic-Savic? Non abbiamo mai parlato con il calciatore e con la Lazio. Non c’è mai stata trattativa”. Così il ds della Juventus, Fabio Paratici, intervenendo al premio Scopigno di Rieti. “Pogba? – ha detto ancora – è un grandissimo giocatore, è cresciuto con noi, ma non abbiamo mai pensato a un suo ritorno”. “Ho avuto la fortuna di lavorare per nove stagioni alla Juve, con risultati importantissimi – le parole di Paratici -. Sono felicissimo alla Juve, sono innamorato, è un ambiente che mi piace e non ho motivo per cambiare”. “Con Agnelli – ha aggiunto – c’è una relazione lavorativa e rispetto dei ruoli, ci confrontiamo”.