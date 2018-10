(ANSA) – BUENOS AIRES, 8 OTT – C’è attesa nella delegazione italiana per l’annuncio ufficiale di domani, da parte della Sessione del Comitato olimpico internazionale a Buenos Aires, delle città prescelte per organizzare dei Giochi invernali 2026. “Abbiamo avuto un altro incontro informale con il Cio – ha detto il segretario generale del Coni, Carlo Mornati – ma devo dire che mi sono molto rasserenato quando ho visto le caratteristiche dell’organizzazione dei Giochi olimpici giovanili d’inverno di Losanna 2020 che si sviluppano in varie località e sono precursori della candidatura diffusa: secondo me quello di Milano-Cortina è un ottimo progetto”. La settimana scorsa il board del Cio ha ridotto da 4 a 3 le città proposte per questo appuntamento. Abbiamo cercato di seguire i nuovi principi fissati dal Cio, ha proseguito Mornati, e li “abbiamo elaborati attraverso una commissione dalla quale è emerso il progetto della candidatura con due città prestigiose, due cluster di grande rilievo”.