(ANSA) – NEW YORK, 8 OTT – Gli Stati Uniti hanno congelato tutti i beni nel Paese dell’oligarca russo Oleg Deripaska, che Washington ritiene vicino alla mafia di Mosca e al presidente Vladimir Putin. Lo rivela il New York Post. Del patrimonio di Deripaska, magnate dell’alluminio, fa parte anche una casa nell’Upper East Side, a New York. L’oligarca è nella lista delle sanzioni perché è presumibilmente coinvolto in omicidi, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e racket.