(ANSA) – ROMA, 8 OTT -“Il gol più bello che ho realizzato nella passata stagione è stato contro il Chelsea. Voto quello. Dovevo dimostrare qualcosa di importante, quando sono arrivato nella Roma: credo di esserci riuscito nei primi sei mesi”. Così Stefan El Shaarawy, sul canale youtube della Roma, che ha pubblicato un video in cui, assieme ai compagni Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, risponde ai tifosi. “Giocando in Champions – ha aggiunto il ‘Faraone’ – hai la possibilità di esibirti in stadi molto belli. Quello che mi ha emozionato di più è l’Emirates, quando giocai contro l’Arsenal, nel mio esordio in Champions con il Milan”. “E’ stata un’emozione incredibile – ha concluso – sentire per la prima volta la musica Champions”. Cristante ha ammesso che il suo “gol più bello è stato alla Juve”, quando giocava nell’Atalanta. Lorenzo Pellegrini ha aggiunto che, per lui, “giocare nella Roma significa rappresentare la città in si è nati d’origine”. “Per un calciatore è il massimo. Sono fiero e orgoglioso di essere qui”, ha sottolineato.