(ANSA) – WASHINGTON, 9 OTT – “Sarò un giudice imparziale, il miglior giudice che possa essere, un giocatore in una squadra di nove”: lo ha detto nel suo discorso di giuramento alla Casa Bianca il nuovo giudice della corte suprema Brett Kavanaugh, ringraziando il presidente Donald Trump per il suo “saldo” e “risoluto” sostegno durante l’iter di conferma. Kavanaugh ha ricordato di aver “promosso l’avanzamento delle donne, ispirato da sua madre, “una pioniera per le donne” (giudice in Maryland, ndr), e di aver ingaggiato quattro assistenti legali donne per il suo nuovo ruolo, “una prima nella storia delle corte suprema”.