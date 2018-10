(ANSA) – ROMA, 9 OTT – Un’altra casa popolare occupata da membri del clan Spada è stata sgomberata questa mattina a Ostia. Ad annunciarlo è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un tweet. “Questa mattina – scrive – abbiamo sgomberato un’altra casa popolare a Ostia, abusivamente occupata ancora da membri del clan Spada. Insieme alla Polizia Locale non daremo tregua a chi vive nell’illegalità. Andiamo avanti con determinazione e coraggio”. Lo sgombero di oggi segue quello di giovedì scorso, sempre a Ostia. Nell’abitazione sgomberata oggi – spiega la Raggi – “vi vivevano la compagna e i figli di Silvano Spada, mentre quest’ultimo è attualmente agli arresti in carcere. In sua assenza, i familiari hanno continuato indisturbati a occupare l’abitazione”.