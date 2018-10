(ANSA) – ISTANBUL, 9 OTT – Scontro tra due cargo stamani nel mar di Marmara al largo della costa di Yenikapi a Istanbul. Le due navi – la Tk Roterdam, lunga 130 metri, e la Bosphorus King, lunga 165 metri – erano ancorate quando una è improvvisamente andata alla deriva, provocando l’impatto. Le cause dell’incidente, in cui secondo i primi accertamenti non risulta alcun ferito, sono ancora da chiarire. Le navi non avrebbero subito gravi danni e non sarebbe a rischio la loro stabilità. Non risultano inoltre sversamenti in mare di petrolio o altro materiale pericoloso. Sul posto sono state inviate numerose squadre d’emergenza e di soccorso.