(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 9 OTT – Papa Francesco riceverà in udienza il Presidente di Corea, Moon Jaein, giovedì 18 ottobre, alle ore 12.00, nel Palazzo Apostolico Vaticano. Lo riferisce il direttore della sala stampa della Santa Sede Greg Burke. Il giorno precedente, mercoledì 17 ottobre, alle ore 18.00, il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, presiederà nella Basilica di San Pietro una “Messa per la Pace” per la Penisola Coreana, alla quale parteciperà lo stesso Presidente Moon.