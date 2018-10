(ANSA) – TORINO, 9 OTT – Cristiano Ronaldo è volato a Lisbona per incontrare gli avvocati che lo difendono dalle accuse di stupro della modella americana Kathryn Mayorga. Lo riporta il quotidiano portoghese Correio da Manha, che nell’edizione odierna pubblica anche le foto del calciatore della Juventus e della compagna Giorgina con alcuni amici. L’attaccante ha approfittato della pausa del campionato, e dei tre giorni di riposo concessi da mister Allegri, per recarsi nel suo Paese e fare il punto con i legali che lo assistono alla luce degli sviluppi del presunto caso di stupro, avvenuto nove anni fa a Las Vegas. Attorno al campione, intanto, si è stretta tutta la famiglia. Dalla mamma, Maria Dolores Aveiro, alla sorella Katia. Lanciato nelle scorse ore l’hashtag “#justicacr7”, “giustizia per CR7”, è già diventato virale.