(ANSA) – ROMA, 9 OTT – Francesco Molinari, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Thorbjorn Olesen e Thomas Bjorn, tra gli artefici dell’euro-trionfo in Ryder Cup, saranno tra i protagonisti del British Masters, al via giovedì sul green del Walton Heath GC di Surrey. Dopo aver trascinato il Vecchio Continente al successo, “Chicco” Molinari partirà con i favori del pronostico nel torneo dell’European Tour. Dove avrà tra i principali avversari proprio l’amico Fleetwood (reduce dal secondo posto nell’Alfred Dunhill Championship), il campione della Race to Dubai 2017 che a Parigi al fianco dell’azzurro ha fatto bottino pieno vincendo tutti e quattro i match di doppio (tre dei quali contro Tiger Woods), salvo poi arrendersi nel singolo contro Tony Finau, sorpresa statunitense.