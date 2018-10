(ANSA) – VERONA, 9 OTT – Ore decisiva per il Chievo alle prese con il cambio di panchina dopo l’esonero di D’Anna, che verrà ufficializzato a breve. L’allenatore sarà Gian Piero Ventura, ansioso di tornare in pista dopo la disastrosa esperienza alla guida dell’Italia. Già c’è stato un incontro tra le parti nel quale Ventura ha dato la sua disponibilità per guidare il Chievo, ora si attende solo la comunicazione ufficiale. Ieri mattina, il principale candidato a sostituirlo sembrava essere Iachini ma la trattativa tra l’ex tecnico del Sassuolo e la dirigenza veneta è naufragata per divergenze legate alla durata del contratto.