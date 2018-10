(ANSA) – BERGAMO, 09 OTT – La scuola media Einaudi di Terno d’Isola, nel Bergamasco, è stata evacuata questa mattina dopo che alcuni ragazzi hanno accusato dei malesseri e una studentessa è anche svenuta. La causa, stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe da rintracciare nella polvere diffusa da un vicino cantiere edile, dove gli operai erano intenti a tagliare delle lamiere con il flessibile. La polverina bianca ha raggiunto le classi, creando il panico tra i ragazzi. Sul posto sono giunti diversi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze: quattro giovani sono stati portati in ospedale per controlli, ma non sono gravi. Una, in particolare, era svenuta dopo aver respirato la polvere.