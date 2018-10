(ANSA) – MILANO, 9 OTT – Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic lascia il ritiro della Croazia e farà rientro a Milano. I medici della nazionale hanno visitato il giocatore nerazzurro, confermando il problema muscolare che lo aveva costretto a saltare la gara contro la Spal di domenica scorsa. Brozovic non prenderà quindi parte alle sfide con Inghilterra e Giordania per continuare i trattamenti e il recupero a Milano, come ufficializzato dalla nazionale croata. Lo staff medico dell’Inter valuterà nei prossimi giorni il giocatore, così come D’Ambrosio e Vrsaljko, che salteranno le gare delle rispettive nazionali per problemi fisici.