(ANSA) – BOLOGNA, 9 OTT – “Il problema del Bologna è psicologico, fuori casa non giochiamo con la spensieratezza che abbiamo al Dall’Ara. Il ko di Cagliari ci ha fatto male, ma ne è seguita una presa di responsabilità importante da parte di tecnico, capitano e squadra. Nelle prossime quattro partite non affronteremo big ma squadre di media classifica e ci aspettiamo risposte dal gruppo”. Così, il club manager del Bologna Marco Di Vaio ha affrontato il momento complicato dei rossoblù, che dopo le prime otto giornate faticano nei bassifondi con 8 punti. Il Bologna, insomma, dovrà ottimizzare le gare con Torino, Sassuolo, Atalanta e Chievo per risalire la china: “Dopo queste sfide faremo il punto con l’allenatore per capire a che punto siamo se la squadra necessiti di aggiustamenti o cambiamenti. Ora è presto per dirlo e non sarebbe giusto. La squadra ha dimostrato di avere dei valori, ma deve trovare continuità”, ha concluso Di Vaio.