(ANSA) – FIRENZE, 9 OTT – Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha deciso di rimpiazzare subito l’infortunato Zaza nell’attacco azzurro, convocando la punta dell’Udinese Kevin Lasagna. Il giocatore – il 46/o chiamato dal tecnico marchigiano nella sua gestione – si unirà ai compagno in azzurro direttamente a Genova, dove il gruppo sta per trasferirsi da Coverciano in vista dell’amichevole di domani con l’Ucraina.