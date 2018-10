(ANSA) – NEW DELHI, 9 OTT – È di nove morti e quattordici feriti il bilancio provvisorio dell’esplosione, avvenuta questa mattina alle 10,30 ora locale, in una acciaieria della Sail Steel Plant, a 30 km da Bhilai, capitale del Chhattisgarh. Lo scrive il quotidiano The Indian Express, che cita una nota ufficiale della direzione. Al momento dello scoppio, causato da una perdita in una conduttura sottoposta a manutenzione ordinaria, ventiquattro operai stavano lavorando in varie aree dell’acciaieria. I soccorritori temono che il numero delle vittime possa salire. Nello stesso impianto, controllato dalla Steel Authority of India Limited, l’autorità statale dell’acciaio, nel 2014 sei persone persero la vita per una fuga di gas.