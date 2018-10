(ANSA) – PALERMO, 9 OTT – Chiedono giustizia e carità davanti alla tomba di Giovanni Falcone nella chiesa di San Domenico, nel cuore di Palermo. Sono gli ex dipendenti della formazione, in attesa di un lavoro, nella protesta silenziosa che si è svolta oggi. “Dopo la presentazione del Def nazionale nei giorni scorsi, quest’azione forte di oggi, accende i riflettori su politiche attive e interventi, ingredienti indispensabili per consentire il reinserimento socio-lavorativo del cittadino – dice il deputato regionale Vincenzo Figuccia – Si tratta di una grande riforma che esprime con chiarezza l’esigenza di potenziare i centri per l’impiego dai quali passa la gestione e l’investimento sociale dello Stato”. “Servizi e interventi – prosegue – sono determinanti per il Paese e ancor più in Sicilia dove stiamo pagando il caro prezzo per la scelleratezza di chi ha parcheggiato questi operatori sotto un cielo di nessuno per farli arrugginire. Io non esiterò a stare al loro fianco”. (ANSA).