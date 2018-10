(ANSA) – ROMA, 9 OTT – E’ Brooks Koepka il miglior giocatore del 2018 sul PGA Tour (massimo circuito americano di golf). Il doppio successo major (Us Open e PGA Championship) e la scalata verso la leadership mondiale (è il numero 3 del world ranking) sono valsi al campione statunitense la palma di “Player of the year”. Il fuoriclasse a stelle e strisce ha battuto la concorrenza di Francesco Molinari, Dustin Johnson (leader mondiale), Justin Rose (vincitore della FedEx Cup), Justin Thomas e Bryson DeChambeau. Il 28enne di West Palm Beach (Florida) ha iniziato la stagione ai box a causa di un infortunio al polso che lo ha costretto anche all’operazione. Poi è tornato sul green diventando il primo giocatore a difendere il titolo allo US Open dal 1989 (l’ultimo a riuscirci fu Curtis Strange), e il quinto ad imporsi in 2 tornei del Grande Slam nella stessa stagione, eguagliando Tiger Woods (2000). Stagione da incorniciare per Koepka, macchiata solo dalla sconfitta in Ryder Cup. E’ lui il miglior giocatore del PGA Tour 2018.